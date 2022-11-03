مسؤول يؤكد أن اتفاق السلام المفصل مع إثيوبيا نهائي

قال مسؤول مقرب من محادثات السلام الإثيوبية إن نسخة اتفاقية "الوقف الدائم للأعمال العدائية" هي الوثيقة النهائية والموقعة.

وأكد المسؤول أن نسخة الاتفاق الذي أعلن عنه يوم أمس، والتي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" مع تفاصيل حول نزع سلاح قوات تيغراي والسيطرة الفيدرالية على منطقة تيغراي، هي الوثيقة النهائية والموقعة.

وينص الاتفاق على أنه سيتم نزع سلاح قوات تيغراي، بدءا من الأسلحة الخفيفة في غضون 30 يوما من التوقيع يوم الأربعاء، وستتولى قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية السيطرة الكاملة على جميع المرافق والمنشآت الفيدرالية والبنية التحتية الرئيسية مثل المطارات والطرق السريعة داخل إقليم تيغراي.

ولم يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي المفصل، لكن البيان المشترك الموجز الذي تلته الأطراف المتحاربة مساء الأربعاء يشير إلى "برنامج مفصل لنزع السلاح واستعادة النظام الدستوري" في تيغراي.

شهدت الحرب في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تصادف عامين يوم الجمعة، انتهاكات موثقة على الجانبين، مع نزوح ملايين الأشخاص وكثير منهم على وشك المجاعة.

المصدر: AP