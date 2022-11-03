كييف: من المتوقع أن يرتفع معدل المواليد بسبب انقطاع التيار الكهربائي

توقع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ارتفاع معدل المواليد في البلاد وسط انقطاع التيار الكهربائي.

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وتابع كوليبا في مقابلة له مع محطة الإذاعة الإسبانية Cadena SER، معلقا على حالة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد: "في الواقع أعتقد أن أوكرانيا ربما ستحسن معدل المواليد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، لأنه يجب على الناس البقاء في المنزل.. بلا كهرباء. لذلك هذا هو أفضل وقت لممارسة الحب والاستمتاع بالحياة، وأنا أعني ذلك بجدية".

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية، حيث يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وقد صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

المصدر: نوفوستي