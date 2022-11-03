باتروشيف: واشنطن تدرس مسرح عمليات محتمل في وسط آسيا

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن واشنطن تدرس مسرح العمليات العسكرية المحتمل في آسيا الوسطى، وتقوم بتدقيق الخرائط الرقمية للأسلحة عالية الدقة هناك.

وأضاف باتروشيف اليوم الخميس في اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "أود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة وكما في السابق لا تتوقف عن محاولة التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة لأفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية تزعم بأنها ستكون مؤقتة بهدف تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب هناك".

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وتابع باتروشيف القول: "وهذا الأمر ضروري للجانب الأمريكي في المقام الأول، لدراسة مسرح العمليات المحتمل، ولتدقيق إحداثيات الأهداف المحتملة لاحقا وتصحيح الخرائط الرقمية للأسلحة عالية الدقة".

المصدر: نوفوستي