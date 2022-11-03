تعديلات في كازاخستان تحد من سلطات الرئيس وتمنع المناصب عن أقاربه

أدخل البرلمان الكازاخستاني تعديلات تمنع أقارب رئيس كازاخستان اللصيقين من شغل مناصب عليا في هياكل الدولة وشبه الدولة.

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كما اعتمد برلمان كازاخستان تعديلات تحد من سلطات الرئيس، وعلى وجه الخصوص، يتم من خلالها تقليص مشاركة رئيس الدولة في تشكيل مجلس الشيوخ وفي البرلمان، وتأثيره على الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية محدود.

علاوة على ذلك، يتم فرض حظر على عضوية رئيس الدولة في الأحزاب السياسية خلال الفترة الرئاسية.

المصدر: سبوتنيك