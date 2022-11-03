تقرير: نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة بحلول الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المرجح أن يتم تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل بعد أن حقق وكتلته اليمينية فوزا مع انتهاء فرز الأصوات.

وحتى الساعة، قامت لجنة الانتخابات المركزية بفرز نحو 91% من الأصوات ومن المتوقع انتهاء الفرز فى وقت لاحق اليوم الخميس، على أن تصادق اللجنة على نتائج الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء وتنتهي منها في الأيام المقبلة.

وأمام اللجنة حتى 9 نوفمبر لنشر الحصيلة النهائية، ويمكن استئناف نتائج الانتخابات حتى 23 نوفمبر.

وبمجرد الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم تقديمها إلى الرئيس يتسحاق هرتصوغ، الذي سيكلف أحد النواب بمحاولة تشكيل ائتلاف أغلبية وتشكيل حكومة. لكن أولا سيحتاج هرتصوغ إلى إجراء مشاورات مع كل حزب وصل إلى الكنيست.

وستقترح الأحزاب مرشحا لرئاسة الوزراء. ثم سيكلف هرتصوغ بمهمة تشكيل الحكومة إلى المشرع الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لحشد الأغلبية.

وأمام الرئيس الإسرائيلي مهلة حتى 16 نوفمبر ليعلن عن اسم النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، على الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك في وقت مبكر.

بمجرد أن يكون لديه مرشح، سيبلغ هرتصوغ رئيس الكنيست بقراره، الذي بدوره سيقوم بنقل الإعلان إلى الكنيست، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال 28 يوما، وإذا احتاج المرشح إلى مزيد من الوقت، فيمكنه أن يطلب من هرتصوغ تمديدا لمرة واحدة لمدة 14 يوما.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"