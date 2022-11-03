بعد إطلاق  صاروخي جديد.. واشنطن تحض على الالتزام الصارم بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز نظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باعتبار أنها "انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي" بإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات"، مؤكدة ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر الخميس.

وأضافت أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي "يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذه العملية التي أعقبت إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف أنواعها في اليوم السابق تمثل "انتهاكا واضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وأضاف برايس أن عمليات الإطلاق تظهر تهديد كوريا الشمالية "لجيرانها والمنطقة والسلام والأمن الدوليين ونظام منع انتشار الأسلحة النووية العالمي".

وتابع أن "هذا الفعل يؤكد حاجة جميع الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، والتي تهدف إلى منعها من الحصول على التقنيات والمواد اللازمة لإجراء هذه الاختبارات المزعزعة للاستقرار".

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وأمس الأربعاء قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي لأمريكي إن الولايات المتحدة تحث الصين على التأثير على بيونغ يانغ لتحريك الحوار بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، "لكن بكين لم تفعل ذلك حتى الآن".

المصدر: أ ف ب