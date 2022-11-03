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مقتل 4 أشخاص في تسرب للغاز بمنجم فحم في كازاخستان

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مقتل 4 أشخاص في تسرب للغاز بمنجم فحم في كازاخستان
Sputnik
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قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن تسرب الغاز  في منجم في منطقة كاراغاندا في هذه الجمهورية تسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المصدر: "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة اليوم 3 نوفمبر، في حوالي الساعة الثالثة صباحا (00.00 بتوقيت موسكو) حدث انفجار مفاجئ للغاز بمنجم لينين في مدينة شاختينسك، أثناء حفر آبار لتصريف الغاز. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عمال وإصابة 4 آخرين بجروح وحروق وتم نقلهم إلى المستشفى، ويجري البحث عن عامل يعتبر في عداد المفقودين ".

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ووفقا للوزارة، تم بنجاح تنفيذ عملية إجلاء 106 من العمال من تحت الأرض.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث. وقالت الوزارة في بيانها: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث".

المصدر: نوفوستي

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