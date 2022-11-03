 
مباشر

بولسونارو يدعو أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات لفتح الطرق

أخبار العالم

بولسونارو يدعو أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات لفتح الطرق
Globallookpress Marcelino Luis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3kz

دعا الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لفتح الطرق التي قطعوها منذ أيام.

وقال بولسونارو في تغريدة على "تويتر"، مخاطبا أنصاره: "أرجوكم فتح الطرق واحتجوا بأشكال أخرى. أعتقد أن ذلك ليس جزءا من ديمقراطيتنا".

إقرأ المزيد
البرازيل..أنصار بولسونارو يطالبون الجيش بالتدخل لإبقائه في السلطة
البرازيل..أنصار بولسونارو يطالبون الجيش بالتدخل لإبقائه في السلطة

وكان أنصار بولسونارو قد قطعوا الطرق في العديد من مناطق البلاد. وتجمع الآلاف من أنصار بولسونارو أمام مقر القيادة العسكرية في ريو دي جانيرو، مطالبين العسكريين بالتدخل في الوضع لمنع لولا دا سيلفا من تولي منصب الرئاسة.

وقطع سائقو الشاحنات الطرق الرئيسية في ساو باولو وغيرها من المناطق، مما أدى إلى مختلف المشاكل اللوجيستية.

ومن المتوقع أن يتولى لولا دا سيلفا منصب الرئاسة في 1 يناير المقبل، بعد فوزه في الانتخابات بفارق ضئيل على الرئيس المنتهية ولايته بولسونارو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا