واشنطن تصادق على صفقة بيع طائرات حربية بقيمة 6.35 مليار دولار لأستراليا
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أعلنت الولايات المتحدة عن موافقتها على بيع 24 طائرة نقل عسكري أمريكية من طراز C-130 لأستراليا.
وذكر بيان أصدرته وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن قيمة الصفقة مع المعدات ذات الصلة، تقدر بـ 6.35 مليار دولار.
وأرسلت الوكالة إخطارا إلى الكونجرس، الذي أكد بالتشاور مع أركان الجيش أن الصفقة لن تؤثر سلبا على الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي.
وتمت الموافقة على إجراء الصفقة بعد الحصول على التصاريح القانونية من قبل وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وهيئة أركان الجيش الأمريكي، وإرسالها للبيت الأبيض للمصادقة عليها.
المصدر: نوفوستي