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واشنطن تصادق على صفقة بيع طائرات حربية بقيمة 6.35 مليار دولار لأستراليا

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واشنطن تصادق على صفقة بيع طائرات حربية بقيمة 6.35 مليار دولار لأستراليا
وزارة الدفاع الأمريكية / Lisa Ferdinando
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أعلنت الولايات المتحدة عن موافقتها على بيع 24 طائرة نقل عسكري أمريكية من طراز C-130 لأستراليا.

وذكر بيان أصدرته وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن قيمة الصفقة مع المعدات ذات الصلة، تقدر بـ 6.35 مليار دولار.

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وأرسلت الوكالة إخطارا إلى الكونجرس، الذي أكد بالتشاور مع أركان الجيش أن الصفقة لن تؤثر سلبا على الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي.

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وتمت الموافقة على إجراء الصفقة بعد الحصول على التصاريح القانونية من قبل وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وهيئة أركان الجيش الأمريكي، وإرسالها للبيت الأبيض للمصادقة عليها.

المصدر: نوفوستي

 

 

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