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بايدن يحذر من أمر غير مسبوق في أمريكا: يمهد الطريق للفوضى

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بايدن يحذر من أمر غير مسبوق في أمريكا: يمهد الطريق للفوضى
Globallookpress CNPAdMedia
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

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وفي مقتطفات من خطاب سيلقيه في وقت لاحق الأربعاء، نشرها البيت الأبيض، قال بايدن: "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا... لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وأضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أميركا... وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي".

 

المصدر: "أ ف ب"

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