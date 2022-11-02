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يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه بحر اليابان

أردوغان يحذر اليونان ويهدد بصواريخ "مزعجة": عليها أن تعود إلى رشدها

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أردوغان يحذر اليونان ويهدد بصواريخ
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على اليونان أن "تعود إلى رشدها"، وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.

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وفي لقاء خاص مع مجموعة قنوات A Haber التركية، حذر أردوغان من أن بلاده ستجعل مدى صاروخ "تايفون" الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومترا، وأضاف: "نبشر بالعديد من الصواريخ الجديدة، مثل (جينك) و(غيزغين).

وتحدث أردوغان عن الطائرات التركية مثل "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيّرة "تي بي 3 سيها"، وقال إنها "ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في 2023".

 

المصدر: RT

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