الخارجية البريطانية تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتصفه بـ "العمل المتهور"

أدانت نائبة وزير الخارجية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، واصفة تصرفات بيونغ يانغ بـ "المتهورة".

وقالت تريفيليان: "تدين بريطانيا إطلاق كوريا الشمالية لعدد غير مسبوق من الصواريخ في 2 نوفمبر.. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية وهذا يوضح الأعمال المتهورة لكوريا الشمالية".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية يوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت 17 صاروخا على بحر اليابان والبحر الأصفر يوم الأربعاء وأطلقت 100 قذيفة مدفعية.

المصدر: نوفوستي