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الرئيس الإسرائيلي: سأقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية

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الرئيس الإسرائيلي: سأقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية
AFP
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
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أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب هرتسوغ: "في الأسبوع المقبل، سأترأس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" في شرم الشيخ في مصر..التقيت هذا المساء بالوفد الإسرائيلي".

المصدر: RT




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