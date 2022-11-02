الرئيس الإسرائيلي: سأقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيقود وفد إسرائيل إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب هرتسوغ: "في الأسبوع المقبل، سأترأس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي "COP 27" في شرم الشيخ في مصر..التقيت هذا المساء بالوفد الإسرائيلي".

Next week, I will be leading the Israeli delegation to the Climate Change Conference, COP27, in Sharm El- Sheikh in Egypt. This evening I met with the Israel delegation. pic.twitter.com/n9pUgfehCG — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 2, 2022

المصدر: RT







