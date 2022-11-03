وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث مع نظيره الأمريكي بخصوص الأحداث الأخيرة بالضفة وإيران
AFP
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تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن حول الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وإيران.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول الهجمات الإرهابية الأخيرة في الضفة الغربية والعدوان الإيراني في الشرق الأوسط".
وذكرت الصحيفة أن الوزيرين "ناقشا إمداد إيران بطائرات مسيرة لروسيا، والجهود المبذولة لتوفير نظام الدفاع الجوي "Arrow 3" لألمانيا".
المصدر: "جيروزاليم بوست"