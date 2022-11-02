البيت الأبيض يحذف تغريدة وإيلون ماسك "يحاسب إدارة بايدن"

حذف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، تغريدة تروج لزيادة شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن بعد أن أشار العديد من المراقبين إلى أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع التضخم.

وكتب البيت الأبيض على "تويتر" أمس الثلاثاء: "يحصل كبار السن على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي قس غضون 10 سنوات من خلال قيادة الرئيس بايدن".

وأضاف "تويتر"لاحقا سياقا أسفل التغريدة مشيرا إلى أن الزيادة كانت بسبب تعديل تكلفة المعيشة السنوية كجزء من قانون عام 1972 الذي ربط تعديلات المزايا التلقائية بمؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم.

من جهتها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيار للصحفيين في وقت لاحق من اليوم إن التغريدة غير مكتملة.

وعندما سئلت عن إزالة التغريدة، علقت كارين جان بيار قائلة: "التغريدة لم تكن كاملة..عادة عندما نضع تغريدة، فإننا ننشرها مع السياق، ولم يكن لها هذا السياق"، موضحة أن التغريدة تفتقد إلى معلومات إضافية حول كيف أن الزيادة تمنح كبار السن فرصة للحصول على مساحة تنفس إضافية وسط ارتفاع أسعار الغاز والبقالة، بالإضافة إلى سياق إضافي حول مقترحات السناتور ريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) لوضع الضمان الاجتماعي قيد التقطيع كل خمس سنوات.

هذا وسارع العديد من مدققي الحقائق إلى الإشارة إلى العلاقة بين الزيادة في المدفوعات وارتفاع التضخم، وسارع المحافظون على وجه الخصوص إلى تسليط الضوء على أن "تويتر" قد وضع علامة على التغريدة بسبب عدم اكتمال المعلومات، بحجة أنها علامة على التوازن في ظل الملكية الجديدة (إيلون ماسك).

وكتب النائب داريل عيسى (جمهوري من كاليفورنيا) في "تويتر": "اكتشف البيت الأبيض للتو أنه لا يمكنه التغريد بتصريحات جو بايدن الزائفة وجعل النظام القديم للشركة يتستر عليها".

وغرد النائب بيل هويزنجا (جمهوري من ميشيغان)" "جميل أن أرى إيلون ماسك يحاسب إدارة بايدن..أدى الإنفاق الخارج عن السيطرة من قبل الديمقراطيين في واشنطن إلى سحق كبار السن والعائلات والمزارعين في جميع أنحاء ميتشيغان..سياساتهم هي المشكلة وليست الحل! " .

المصدر: "THE HILL"