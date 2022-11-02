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واشنطن تأمل في أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المقبلة احترام حقوق "مجموعات الأقليات"

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واشنطن تأمل في أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المقبلة احترام حقوق
AP
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أعربت الولايات المتحدة عن أملها بأن يحترم المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية المقبلة حقوق الأقليات، فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو يتجه للعودة إلى السلطة مع حلفائه من اليمين المتشدد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل "كانت دائما قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضا على قيمنا المشتركة".

وتابع برايس: "نأمل في أن يواصل كل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مشاركة قيم المجتمع الديموقراطي المنفتح بما يشمل التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيما مجموعات الأقليات"، بدون التعليق مباشرة على نتائج الانتخابات.

المصدر: "فرانس برس"

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