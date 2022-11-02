الشرطة الإيرانية تعلن أنها تحقق في فيديو "صادم" عن العنف مع المتظاهرين

أمرت الشرطة الإيرانية بفتح تحقيق بشأن تسجيل مصوّر يظهر فيه أفرادها يتعرّضون للضرب المبرح لأحد المتظاهرين، وهو ما قالت مجموعات حقوقية إنه "يكشف مدى وحشية الشرطة".

وأعلنت الشرطة الإيرانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أنه "تم إصدار أمر خاص فوري للتحقيق في التاريخ والمكان المحددين لحصول هذه الواقعة وتحديد المتورطين".

وقال البيان إن الشرطة "لا توافق بتاتا على العنف والسلوكيات غير التقليدية، وستتعامل مع المتورطين بما يتوافق مع القواعد" المعمول بها.

التسجيل المصور، الذي انتشر في وقت متأخر الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي والتقط ليلا بواسطة هاتف نقال في ما قيل إنه أحد أحياء طهران، يظهر فيه حوالي عشرة أفراد من الشرطة، وهم ينهالون ضربا بالعصي والركل على شخص بينما وقف زملاء لهم على مقربة دون أن يتدخلوا.

وحاول الشخص تغطية رأسه باستخدام يديه قبل أن يُسمع صوت إطلاق نار لتدهسه بعد ذلك دراجة نارية تابعة للشرطة. وتُرك الرجل ممددا على الأرض من دون حراك.

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وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذا الفيديو الصادم المُرسل من طهران هو تذكير مروّع جديد بأن وحشية قوات الأمن في إيران لا حدود لها".

وتشهد إيران احتجاجات منذ ستة أسابيع على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" في طهران بسبب "ارتدائها الحجاب بطريقة خاطئة".

وتم اعتقال الآلاف في الحملة الأمنية التي تنفّذها قوات الأمن التي اتّهمها ناشطون بارتكاب ما وصفوها بانتهاكات منها إطلاق النار على المحتجين من مسافة قريبة وضربهم بالهراوات.

المصدر: "أ ف ب"