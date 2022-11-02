الأمم المتحدة تأمل في تمديد صفقة الحبوب
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أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تعرب عن أملها في تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 19 نوفمبر، وتنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل.
وقال دوجاريك: "نأمل بشدة في تمديد الاتفاق وتنفيذه بالكامل".
وأضاف أن المجتمع الدولي بأسره مهتم بتنفيذ الصفقة وكذلك "بإزالة أي عقبات أمام تجارة الحبوب والأسمدة الروسية".
وأكد أن "الأمين العام لم يتحدث مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الثلاثة الماضية. ولكنه تحدث إلى مختلف ممثلي روسيا الاتحادية".
المصدر: نوفوستي