مسؤول أممي عن تصريحات وزيرة بريطانية حول المهاجرين: "مروعة"

وصف مسؤول أممي التصريحات الأخيرة لوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، حول المهاجرين بأنها "مروعة"، وذلك حين قالت إن بلادها تتعرض لـ "غزو" من طالبي اللجوء.

وردا على سؤال عن تعليق الوزيرة المثيرة للجدل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن مثل تلك العبارات غير مناسبة، وحذّر من تجريد ملف المهاجرين من إنسانيته.

وقال تورك للصحافيين خلال أول مؤتمر صحافي له في منصبه الذي تسلمه قبل أسبوعين: "غزو.. كلمة مروعة"، وأضاف: "أنا سعيد لوجود رد فعل قوي في بريطانيا على استخدام هذه الكلمة".

وذلك في إشارة منه إلى الغضب الذي أثارته الوزيرة البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وصفت الرقم القياسي لطالبي اللجوء في البلاد بأنه "غزو".

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وأوضح المسؤول الأممي "هذه هي المشكلة التي نراها في كثير من الأحيان".

وأشار إلى أنه عندما كان المسؤول الثاني في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال أزمة الهجرة 2015-2016 في أوروبا، كان هذا على وجه التحديد "نوع الكلمات والخطاب اللاإنساني الذي سمعته على لسان شخصيات سياسية أوروبية خلال هذه الفترة".

واعرب عن قلقه من تزايد هذا النوع من الخطاب، قائلا: "علينا حقا أن نعمل بجد كي لا يسمم ذلك القضايا المتعلقة بالإنسان".

المصدر: "أ ف ب"