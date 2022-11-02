 
مباشر
عاجل
إيران تنفي المعلومات عن "هجوم إيراني وشيك" على السعودية

شولتس يعلن التزام بلاده بسياسة "صين واحدة"

أخبار العالم

شولتس يعلن التزام بلاده بسياسة
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3i9

أعلنت ألمانيا أنها تلتزم، مثل الدول الأخرى، بسياسة "صين واحدة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان إلا عبر الوسائل السلمية.

وصرّح بذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقال نشر اليوم الأربعاء لـ( Frankfurter Allgemeine Zeitung ) قبل زيارته المقرّرة إلى الصين يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري.

إقرأ المزيد
برلين تدعو إلى مزيد من الحذر في التعامل التجاري مع الصين
برلين تدعو إلى مزيد من الحذر في التعامل التجاري مع الصين

وقال المستشار الألماني في مقاله، إن الوضع المتوتر حول تايوان مقلق. مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، نحن نتبع سياسة "الصين الواحدة."

ولفت إلى أن "هذا يشمل حقيقة أن التغيير في الوضع الراهن لا يمكن أن يتم إلا بشكل سلمي وبموافقة متبادلة".

وأضاف أن التنافس والمزاحمة بين الاتحاد الأوروبي والصين قد اشتدا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا له، لا تزال ألمانيا والصين بعيدتين عن مبدأ المعاملة بالمثل في قضايا التجارة والولوج إلى الأسواق.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا