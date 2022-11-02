علييف يبحث مع أردوغان نتائج اجتماع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في سوتشي

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بحث الرئيس الأذري إلهام علييف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان نتائج اجتماع سوتشي مع زعيمي روسيا وأرمينيا فلاديمير بوتين ونيكول باشينيان.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية: "تم خلال المحادثة الهاتفية بحث اجتماع سوتشي لقادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا والبيان المشترك الموقع".

وأشارت إلى أن علييف وأردوغان تبادلا "وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات الودية والأخوية الأذربيجانية التركية".

وبحث أردوغان أمس الثلاثاء، نتائج الاجتماع الثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس