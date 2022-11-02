إعلام عبري: جندية إسرائيلية تقضي ساعات "رعب" على أرض المطار في طهران

أفاد الإعلام العبري بأن السلطات الإسرائيلية سمحت بالكشف عن خبر مفاده أن جندية في الجيش الإسرائيلي أمضت ساعات على أرض المطار في طهران، ما دفعها للشعور بـ"القلق".

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وفي التفاصيل، أوضحت قناة "I24" العبرية أن "السلطات الأمنية الإسرائيلية سمحت اليوم الأربعاء بالكشف عن خبر مفاده أن طائرة مدنية (تابعة لشركة أجنبية) حطت يوم الخميس الماضي جراء هبوط اضطراري في إيران، وذلك بسبب مشكلة صحية لأحد ركاب الطائرة، ما تسبب بتغيير مسار الرحلة الذي كان مخططا له أصلا.

وتمت الإشارة إلى أن جندية إسرائيلية شابة كانت في "رحلة" لزيارة عائلتها في أوزبكستان، واستقلت الطائرة من طشقند حيث كان من المقرر أن تهبط في دبي، لكن حين شعر أحد الركاب بسوء، هبطت الطائرة لبضع ساعات في إيران، وهو الأمر الذي دفع الجندية إلى القلق "بحسب مصادر أمنية"، خشية أن يكتشف أنها إسرائيلية تخدم في الجيش الإسرائيلي.

وبحسبما نقل الإعلام العبري، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد "كان وقتها مشغولا باتفاقية الغاز، ووزير الدفاع بيني غانتس في أنقرة، وكلاهما أجرى الاتصال مباشرة مع رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي دون إخبار أي وزير لتجنب أي تسريبات".

في حين كشف صحفي إسرائيلي عن الموضوع، لكنه اضطر إلى حذفه بسبب الرقابة، حيث مكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات على أرض المطار، لتغادر الطائرة بعدها وتستمر باتجاه وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية.

المصدر: "I24"