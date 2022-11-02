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البيت الأبيض: إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض

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البيت الأبيض: إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض
AP
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة "لديها سبب للاعتقاد" بأن إيران تعتزم تزويد روسيا بصواريخ أرض - أرض، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

وقال كيربي: "لا نرى ما يشير حتى الآن إلى حدوث مثل هذه الشحنات، لكننا نواصل مراقبة ذلك عن كثب. لدينا سبب للاعتقاد بأن هذا سيحدث، لكن لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن هذا قد حدث بالفعل".

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وأشار إلى أن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس لاحتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا جعل المسؤولين الأمريكيين "قلقين بشكل متزايد" من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

وتابع كيربي "أصبحنا قلقين بشكل متزايد إزاء تلك الاحتمالات مع مرور هذه الأشهر".

وزعمت الإدارة الأمريكية سابقا أن إيران تعتزم تزويد روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها لاحقا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتنفي طهران وموسكو بشكل قاطع مزاعم نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+ا ف ب

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