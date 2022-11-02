وزيرة الطاقة السويسرية تعلن استقالتها وتقدم أسبابها

أعلنت رئيسة الإدارة الكونفدرالية السويسرية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات، سيمونيتا سوماروجا، استقالتها من منصبها اليوم الأربعاء، متعللة بأسباب شخصية لهذا القرار.

هذا وتعتبر سوماروجا المسؤول الفيدرالي الثاني الذي يترك منصبه في الآونة الأخيرة. علما أنه في نهاية سبتمبر الماضي، أعلن وزير المالية السويسري أولي ماورر استقالته أيضا.

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وقالت السياسية السويسرية في مؤتمر صحفي لها: "هذا الصباح أبلغت زملائي باستقالتي. تأتي فجأة وفي وقت أبكر مما كان متوقعا".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أصبح معروفا أن زوج سوماروجا أصيب بسكتة دماغية. وبحسب قولها "أصبح مرض أحد أفراد أسرتها نقطة تحول، ومن بعدها لا يستطيع المرء الاستمرار في العيش كما كان من قبل".

الجدير بالذكر أن سوماروجا، التي كانت تترأس الوزارة حتى نهاية العام الجاري، ذكرت أن البلاد تمر بأزمة طاقة لن تنتهي مع نهاية الشتاء. وقالت في هذا الجانب: "لذلك، من المهم تحفيز التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المحلية".

المصدر: نوفوستي