واشنطن تدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخا في المياه المحيطة بالبلاد، واصفة مسار أحد الصواريخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية تحديدا بأنه "متهور".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "ندين عمليات إطلاق الصواريخ هذه وقرار جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إطلاق صاروخ تحت الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع مع جمهورية كوريا".

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وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ذكرت في وقت سابق اليوم أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ من أنواع مختلفة سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، التي بدورها ردت بإطلاق صاروخ من نوع أرض - جو.

وقالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.

وأكد خفر السواحل الياباني إطلاق الصاروخ أيضا، داعيا السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ الكوري الشمالي في حال العثور عليه، والاتصال بالسلطات اليابانية على الفور.

المصدر: وكالات