الرئيس الروسي يشيد برئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو بالعمل البناء وغير المسيس لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين.

وبحسب بيان الكرملين: "ستعقد قمة مجموعة العشرين القادمة يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في بالي. وأعرب الجانب الروسي عن تقديره العميق للعمل البناء وغير المسيس لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين بشأن قضايا الساعة مثل تعزيز أمن الطاقة والغذاء، وتنفيذ انتقال متوازن للطاقة، والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي، وتحسين نظام الرعاية الصحية".

وأضاف الكرملين أن بوتين أشاد بـ"الموقف الثابت لجوكو ويدودو شخصيا بشأن الترويج لأجندة موحدة في مجموعة العشرين".

المصدر: تاس