استقالة رئيسة الوزراء الدنماركية

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، التي فازت بفارق ضئيل في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الثلاثاء، إنها قدمت استقالتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء.

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وأضافت فريدريكسن، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنها ستبدأ في تكوين ائتلاف حكومي من الوسط السياسي.

لكن من المتوقع أن تكون محفاوضات تشكيل الائتلاف طويلة، حيث أعرب أصدقاء وخصوم رئيسة الوزراء المستقيلة عن شكوكهم في مثل هذا التحالف، مما يجعل النتيجة غير مؤكدة.

وحصلت الكتلة ذات الميول اليسارية، والتي ينتمي إليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة فريدريكسن، على 90 مقعدا، وهي أقل أغلبية ممكنة في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.

بينما حصلت الكتلة اليمينية على 72 مقعدا، وحصل حزب الوسط المشكل حديثا على 16 مقعدا.

المصدر: رويترز