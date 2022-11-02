تركيا تشكر روسيا على استئناف العمل باتفاقية "الحبوب"

شكر وزير الزراعة التركي، فاهيت كيريشجي، روسيا على قرار العودة إلى "اتفاقية نقل الحبوب عبر عبر الممر الآمن في البحر الأسود".

وقال كيريشي للصحفيين: "هناك السيد بوتين الذي يحظى بالاحترام والذي كان رد فعله إيجابيا على الحاجة للغذاء. وكقطاع نمثله نحن ممتنون جدا للزعيمين (أردوغان وبوتين). العالم يتنفس من جديد".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم إنه بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة ممر الحبوب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في تنفيذ "صفقة الحبوب".

المصدر: نوفوستي