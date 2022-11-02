المرشد الإيراني يتوعد من جديد بالانتقام لمقتل سليماني

جدد مرشد الثورة الإيرانية ،علي خامنئي، اليوم الأربعاء، وعده بالانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال خامنئي في تصريح: "لن ننسى أبدا استشهاد سليماني، نحن ملتزمون بما قلناه بهذا الشأن، وسيتم الأمر في زمانه وفي مكانه".

وأضاف: "مرة أخرى قال الأمريكيون أنهم يتعاطفون مع الشعب الإيراني وتهمهم مصلحته. هذه أكاذيب يقولونها بوقاحة تامة... قاموا بالكثير من الافعال العدائية، لكن الأمة الإيرانية افشلت معظمها"، مشيرا إلى أن "بعض هذه الحوادث ما زالت قريبة لنا ولم ننسها".

وشدد على: "أننا لن ننسى أبدا استشهاد الشهيد سليماني"، وتابع القول مهددا: "ليعرفوا أننا قلنا شيئا بهذا الخصوص، ونحن ملتزمون بتلك الكلمة. وسيتم ذلك في وقته الخاص وفي مكانه بإذن الله".

المصدر: RT