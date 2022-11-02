خامنئي يلتقي طفلا قتلت عائلته أمام عينيه في هجوم شيراز (فيديو)

تفقد مرشد الثورة الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الطفل آرتين الذي نجا من الهجوم الإرهابي على مزار ديني في مدينة شيراز وفقد كل عائلته في الحادث.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية بأن والد آرتين ووالدته وشقيقه قتلوا أمام عينيه في الهجوم المسلح على مرقد في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (مزار شاهجراغ) الأسبوع الماضي، والذي قتل فيه 15 شخصا وجرح 27 آخرين.

وأعلنت طهران مقتل منفذ الهجوم "رغم كل الجهود" لإبقائه على قيد الحياة حيث كان في المشفى بعد إصابته برصاص القوات الإيرانية.

المصدر: RT