محكمة روسية تصدر حكما غيابيا بالقبض على قاتلة داريا دوغينا

أصدرت محكمة منطقة باسماني في موسكو حكما غيابيا بالقبض على المواطنة الأوكرانية، ناتاليا فوفك، المتهمة بقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.

وقال المتحدث باسم المحكمة أنها أصدرت قرارا بالاحتجاز لمدة شهرين من لحظة القبض عليها على الأراضي الروسية، أو تسليم نفسها.

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وتواجه فوفك تهمة ارتكاب جريمة قتل على يد مجموعة من الأشخاص بطريقة خطيرة بدافع الكراهية السياسية أو غيرها، وهي تهمة عقوبتها تتراوح بين 8-20 عاما.

وقد توفيت داريا دوغينا إثر الحادث مساء 20 أغسطس في انفجار سيارتها على طريق موجايسك غربي موسكو في منطقة أودينتسوفا، بينما حددت هيئة الأمن الفدرالية أن أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة تقف وراء الحادث، والجاني هو مواطنة أوكرانيا، ناتاليا فوفك، التي وصلت إلى روسيا مع ابنتها في 23 يوليو.

ووفقا لهيئة الأمن الفدرالية فقد غادرت فوفك الأراضي الروسية إلى إستونيا عبر منطقة بيسكوف عقب ارتكاب الجريمة مباشرة.

وقد وضعت ناتاليا فوفك على قائمة المطلوبين الدوليين من خلال الإنتربول، وسيتم إرسال مذكرة اعتقال إلى إستونيا.

المصدر: نوفوستي