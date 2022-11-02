مجلة "نيوزويك": روسيا حولت "النصر العظيم" للغرب إلى فشل كبير

كتب بريندان كول في مقال له بمجلة "نيوزويك" أن الغرب اعتقد أنه حقق "نصرا عظيما" على روسيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، لكنه كان مخطئا.

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كان التصويت الذي يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا من الممكن أن يعتبر "من قبل الدبلوماسيين الغربيين نصرا عظيما"، إلا أنه أخفى فقط فشلا كبيرا للغاية من حيث تفسير الموقف الغربي، وفقا لما قاله مدير معهد الخدمات المتحدة The Royal United Services Institute جوناثان إيل.

ويشير بريندان كول في مقاله إلى أنه من المعتقد على نطاق واسع في جنوب الكرة الأرضية أن روسيا اضطُرت إلى شن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث يكتب: "هناك استياء عميق تجاه الغرب بسبب كل ماضيه الاستعماري، وكل شيء آخر، وهو بالتأكيد استياء أقوى بكثير من أي شكوك حول روسيا".

ووفقا لكول، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون يبحثون عن خيارات لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين لبعض الوقت، لكن تبين أنه من المستحيل عمليا القيام بذلك، لأن الدولة المضيفة للقمة الحالية، إندونيسيا، ومعها الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين لا تريد دعم مثل هذا القرار.

ويتابع كول: "لقد كان من غطرسة الغرب أن ينادي بإخراج روسيا من مجموعة العشرين، ولكن النظام العالمي يبتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ولم تلق إدانة روسيا مثل هذا الرد الواسع في البلدان خارجهما".

المصدر: نوفوستي