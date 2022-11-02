وزير الدفاع التركي: تركيا تبحث خيارات لشحن الحبوب من الموانئ الروسية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تدرس خيارات لشحن الحبوب من الموانئ الروسية.

وقال أكار في مقابلة مع صحيفة ملييت: "نحاول حتى الآن استكشاف ما يمكن فعله لنقل الحبوب في الموانئ الروسية. قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الحبوب على المدى الطويل إلى عدم استقرار عالمي. ندعو الأطراف مرة أخرى إلى منع ذلك".

وأعلنت روسيا، السبت الماضي، تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في مياه سيفاستوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، لقد تم الإعداد للهجوم الإرهابي وتدريب العسكريين التابعين للمركز الخاص الأوكراني الثالث والسبعين للعمليات البحرية بتوجيه من متخصصين بريطانيين.

المصدر: نوفوستي