 
مباشر

تدنيس النصب التذكاري لصاحبة الفضل في تأسيس مدينة أوديسا (صورة)

أخبار العالم

تدنيس النصب التذكاري لصاحبة الفضل في تأسيس مدينة أوديسا (صورة)
Globallookpress Andrey NekrasovimageBROKER.com
النصب التذكاري ليكاتيرينا العظمى في أوديسا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3ds

قام المخربون في مدينة أوديسا بأوكرانيا مجددا بتدنيس النصب التذكاري للقيصرة يكاتيرينا العظمى التي يعود إليها الفضل في تأسيس مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.

تدنيس النصب التذكاري لصاحبة الفضل في تأسيس مدينة أوديسا (صورة)
Telegram
تدنيس النصب التذكاري ليكاتيرينا العظمى في مدينة أوديسا

وفي هذه المرة وضع المخربون كيسا على رأس التمثال، ولفوا حبلا يشبه المشنقة بيده. وكان مخربون مجهولون قد كتبوا من قبل تهديدات وكتابات مسيئة على قاعدة التمثال، كرد فعل من العناصر القومية في المدينة على موقف عمدة أوديسا، غينادي تروخانوف، الذي يعارض تفكيك هذا النصب التذكاري.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام أوكرانية تدعو المواطنين للخروج من المدن والتوجه للقرى
وسائل إعلام أوكرانية تدعو المواطنين للخروج من المدن والتوجه للقرى

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أصدر تعليماته إلى إدارة أمن الدولة ووزارة الداخلية للتحقق من أنشطة تروخانوف، واتخاذ قرار بشأن إمكانية مقاضاته وحرمانه من الجنسية الأوكرانية.

وقد شيد النصب التذكاري لمؤسسي مدينة أوديسا (يكاتيرينا الثانية وشركائها دي ريباس، ودي فولان، وبوتيومكين، وزوبوف) عام 1900، وفقا لتصميم المهندس المعماري من أوديسا، يوري دميترينكو، للنحات ميخائيل بوبوف، بمشاركة النحاتين بوريس إدواردز وليوبولد مينيتي ،والمهندس سيكورسكي. وقد أزيل التمثال في عام 1920، ثم أعيد ترميمه عام 2007، حيث تسببت استعادة النصب التذكاري في صراع سياسي بين عدد من القوى السياسية التي تدعم استعادته، وأخرى، من بينها الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يوشينكو،التي ترى عدم ملائمة التمثال وتزعم أن يكاتيرينا الثانية كانت "جلاد الشعب الأوكراني".

المصدر: تلغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا