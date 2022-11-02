كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية بـ3 صواريخ

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت 3 صواريخ من نوع جو- أرض، ردا على إطلاق جاريتها الشمالية 10 صواريخ من أنواع مختلفة سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لسيئول.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في بيان، أن الطائرات الحربية الكورية الجنوبية من طراز F-15K وKF-16، أطلقت ثلاثة صواريخ ضربة دقيقة جو-أرض من نوع SLAM-ER، مشددة على أن "رد جيشنا يؤكد عزمنا على الرد بحزم على أي استفزازات (من قبل كوريا الشمالية) ويظهر أننا قادرون على ضرب عدونا بدقة".

يشار الى أنه تم رصد إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو مياه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية في الساعة الثامنة و51 دقيقة قبل ظهر اليوم، من وونسان في إقليم كانغوون شرق كوريا الشمالية ، تم رصد واحد منها في أجواء الجنوب من خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي .

وسقط الصاروخ بالقرب من جزيرة أولونغ الكورية الجنوبية ، أي 26 كيلومترا جنوبا عن خط الحدود الشمالي، و57 كيلومترا عن مدينة سوكتشو الساحلية و167 كيلومترا غربي شمال جزيرة أولرونغ.

يشار الى أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي باتجاه الجنوب هو الأول من نوعه.

المصدر: "يونهاب"