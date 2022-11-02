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الانتخابات الإسرائيلية.. فرز 84% من الأصوات ونتنياهو لا يزال متقدما

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الانتخابات الإسرائيلية.. فرز 84% من الأصوات ونتنياهو لا يزال متقدما
AFP
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه تم حتى الساعة فرز 84% من الأصوات في انتخابات الكنيست التي أجريت يوم أمس الثلاثاء، ولا يزال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو متقدما بقوة.

وحسب المعلومات فإن أحزاب التجمع وميرتس لم تتمكن من اجتياز نسبة الحسم، بينما تجاوزتها كل من الجبهة والقائمة العربية الموحدة.

وبذلك تكون كتلة (ائتلاف) نتنياهو لديها حتى الساعة 69 مقعدا في الكنيست من أصل 120، أما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد فلديها 47.

الانتخابات الإسرائيلية.. فرز 84% من الأصوات ونتنياهو لا يزال متقدما
يديعوت أحرونوت

وبحلول الأسبوع المقبل، سيتلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، النتائج الرسمية والنهائية، يبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد.

المصدر:RT

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