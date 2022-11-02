 
مباشر

طبيبة تكشف عن تعرضها للتحرش من قبل موظف في منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

طبيبة تكشف عن تعرضها للتحرش من قبل موظف في منظمة الصحة العالمية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3d8

هزت منظمة الصحة العالمية فضيحة جديدة بعد أن كشفت طبيبة عن تعرضها للتحرش من قبل موظف في المنظمة، على هامش "قمة الصحة العالمية" التي تنظم سنويا.

وفي تغريدة على "تويتر" كشفت الطبيبة روزي جيمس البالغة 26 عاما، ما تعرضت له من تحرش.

وكتبت بعد عودتها إلى غرفتها في أحد الفنادق ببرلين، بعد يوم حافل من الفعاليات، قائلة: "لقد تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية الليلة"، مضيفة: "لم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر بالنسبة للكثيرين منا".

وأكدت أنها ستبلغ عن هذا التحرش، معربة عن أسفها وخيبة أملها مما جرى.

وقد علق رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على الحادثة، معربا عن قلقه من هذا التصرف، قائلا إنه "مرعوب".

كما شدد على أن المنظمة "لا يمكن أن تتسامح مطلقا مع الاعتداءات أو التحرشات الجنسية، وستفعل كل ما في وسعها للمساعدة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا