الجيش الأمريكي: إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ لا يشكل تهديدا لقوات الولايات المتحدة وحلفائها

قالت قيادة الجيش الأمريكي للمحيطين الهندي والهادئ إن إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ، اليوم الأربعاء، لا يشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية في المنطقة أو لحلفاء الولايات المتحدة.

وورد في بيان قيادة الجيش الأمريكي: "نحن على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا".

وأضافت أنه "بالرغم من أننا توصلنا إلى أن هذا الحادث لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد القوات الأمريكية أو الإقليم أو حلفائنا، فإن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على السلوك المتهور من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية)".

من جانبه أعرب وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، عن احتجاج بلاده على إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ يوم الأربعاء.

وقال في تصريح صحفي: "تقوم كوريا الشمالية هذا العام بإطلاق صواريخ بكثافة غير مسبوقة، مما يزيد التوترات من خلال القيام بأعمال استفزازية. وتشكل هذه الأعمال تهديدا لسلام وأمن بلدنا ومنطقتنا والمجتمع الدولي، وهي غير مقبولة تماما".

المصدر: نوفوستي