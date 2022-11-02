تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \02.11.2022\
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3ct
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
- روسيا تحث واشنطن على تزويد منظمة حظر الأسلحة ببيانات عن المنشآت الكيمياوية المزعومة في سوريا
- الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا توقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود
- فنلندا تطالب تركيا وهنغاريا بإعطاء "موافقة سريعة" على عضويتها في الناتو
- مصادر: تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الأربعاء
- وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الصين للمساعدة في إنهاء النزاع في أوكرانيا
- الأمم المتحدة تتوقع استئناف حركة السفن على طول ممر الحبوب يوم الخميس
- القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا
- البيت الأبيض: لا توجد لدينا أدلة على تزويد موسكو لمينسك بالصواريخ فرط الصوتية
- تركيا تؤكد أنها ستواصل بذل الجهود لبدء تصدير الأسمدة من الموانئ الروسية
- قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا اذا تم فرض سقف أسعار النفط الروسي
- مصدر: تركيا ستنقل رد أوكرانيا حول صفقة الغذاء إلى روسيا
- الأمريكيون يطالبون بالتحقيق في وجهات إنفاق المساعدات الأمريكية لنظام كييف
- وسائل إعلام أوكرانية تدعو المواطنين للخروج من المدن والتوجه للقرى
- البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا
- الخارجية الأمريكية: لا نتوقع اتصالات بين موسكو وواشنطن على هامش قمة مجموعة العشرين
- السلطات الفنلندية تنفي وقوع جزء من الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا في أيدي العصابات الأوروبية
- وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية
- البنتاغون: نواصل بحث توفير الاتصال الفضائي لأوكرانيا مع الشركات
- زاخاروفا: على الأمم المتحدة إثبات نفسها كضامن لصفقة الحبوب
- الخارجية الأمريكية تخصص 47.6 مليون دولار لإزالة الألغام بأوكرانيا
- الولايات المتحدة تأمل باستمرار صفقة الحبوب
- غابارد: بايدن نكث بوعده وأطلق العنان للحرب مع روسيا
- مدفيديف: انتصار روسيا الكامل في أوكرانيا هو الضامن لعدم اندلاع صراع عالمي
- زاخاروفا تنصح بيربوك بشراء خريطة وكتاب تاريخ بعد تصريحاتها عن روسيا
- كييف تعلن عن تضرر 40% من بنية نظامها التحتية
- لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب
- الجمعية العامة الأممية ترفض مشروع القرار الروسي حول الأسلحة البيولوجية والكيميائية
- بيلاروس تعلن وجود خطط لدى الغرب لمهاجمتها
- شركة "أورالخيم" الروسية تعلن تسليم مساعدة إنسانية من الأسمدة في الموانئ الأوروبية إلى مالاوي
- البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا
- الاتحاد الأوروبي عقبة خطيرة أمام مساعدة واشنطن لكييف
- موسكو: على كييف تقديم ضمانات بأن ممر الحبوب لن يستخدم لأغراض عسكرية
- الدفاع السويدية تدعم مخطط نشر سلاح الناتو النووي على أراضيها
- مولدوفا.. مطالبات بإعلان السفير الأمريكي شخصا غير مرغوب به
- بوتين يبلغ أردوغان أن عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة بعد التحقيق في الهجوم على سيفاستوبول
- أردوغان لشولتس: ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية
- ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي
- ماكرون يتهم روسيا بـ"الإضرار بالأمن الغذائي العالمي" بعد تعليق عملها بصفقة الحبوب
- الشارع التركي يشيد ببوتين ويرحب بقرار إنشاء مركز الغاز المشترك
- أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب"
- عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه يفند اتهامات كييف بشأن الكارثة البيئية و"الأسماك"