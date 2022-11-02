بعد معلومات عن "هجوم إيراني وشيك".. تداول لقطات لراية القصاص الحمراء على قباب مساجد إيران (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعلم أحمر يرفرف فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء".

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ويأتي ذلك، تزامنا مع أنباء نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن تبادل السعودية معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة، تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، "مما أدى إلى زيادة مستويات التأهب للأفراد العسكريين الأمريكيين وغيرهم في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية بتنظيم الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها المدن الإيرانية منذ أسابيع.

وآخر مرة رفع فيها العلم الأحمر في إيران كان خلال شهر يناير 2020، عندما قتل قاسم سليماني. حيث رفع العلم فوق مقام الإمام المهدي ومسجد جمكران في قم، مما يرمز إلى واجب الانتقام.

وبعد أيام قليلة، شنت إيران غارات على هدفين أمريكيين في العراق، وهما قاعدة عين الأسد الجوية في غرب البلاد، ومطار في محافظة أربيل الشمالية.

ويرفع هذه الراية الحمراء شيعة الإمام الحسين الذين يؤمنون بواجب الثأر لأهل البيت.

⚠️#Iran have raised the #redflag (Banner of Revenge / Retaliation) on #Jamkaran Mosque! Very very symbolic flag. It's usually a sign of 3 major important events for Shia Muslims. (1) 1st days of the months of Muharram & Safar (2) War or military OPs https://t.co/uIdjmUC1w3pic.twitter.com/LPGCIdIxm5 — Grape Crush (@itgetsbetter350) November 2, 2022

#BREAKING



Reportedly, #Iranian Regime has raised a Red Flag (Flag of Reveng) above a Holy Shrine in the City of #Shiraz.

This is exactly what #Iran did, on the days before the Iranian Missile Attack on the #US Military’s Al-Asad Airbase in #Iraq. pic.twitter.com/GDlDYDcLK8 — Conflict Watch PSF (@AmRaadPSF) November 2, 2022

شعارهم يالثارات الحسين عليه السلام



بعد ساعات من تهديد قائد الحرس الثوري لكافة دول الاستكبار العالمي بالرد على إثارتهم للشغب ودعمهم للفوضى الداخلية وآخرها العمل الإجرامي في مرقد شاه جراغ... إيران ترفع راية الثأر (الراية الحمراء) فوق قبة مرقد السيّد أحمد بن pic.twitter.com/82mw0t9ogN — علي احمد #الإنتظار_تهيؤ_إستعداد (@Dlt97b7PUXblBYM) October 31, 2022

One more war? 🤔



The Iranian Red flag of revenge were raised above the dome of the Jamkaran Mosque in the city of Qom and the dome of the Mosque in Shiraz, Iran. pic.twitter.com/lSNnBSD0P0 — Captain Black Sea (@CaptainBlackSe1) November 1, 2022

المصدر: RT+ وكالات