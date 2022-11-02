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بعد معلومات عن "هجوم إيراني وشيك".. تداول لقطات لراية القصاص الحمراء على قباب مساجد إيران (فيديو)

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بعد معلومات عن
راية القصاص الحمراء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعلم أحمر يرفرف فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء".

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ويأتي ذلك، تزامنا مع أنباء نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن تبادل السعودية معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة، تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، "مما أدى إلى زيادة مستويات التأهب للأفراد العسكريين الأمريكيين وغيرهم في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية بتنظيم الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها المدن الإيرانية منذ أسابيع.

وآخر مرة رفع فيها العلم الأحمر في إيران كان خلال شهر يناير 2020، عندما قتل قاسم سليماني. حيث رفع العلم فوق مقام الإمام المهدي ومسجد جمكران في قم، مما يرمز إلى واجب الانتقام.

وبعد أيام قليلة، شنت إيران غارات على هدفين أمريكيين في العراق، وهما قاعدة عين الأسد الجوية في غرب البلاد، ومطار في محافظة أربيل الشمالية.

ويرفع هذه الراية الحمراء شيعة الإمام الحسين الذين يؤمنون بواجب الثأر لأهل البيت.

المصدر: RT+ وكالات

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