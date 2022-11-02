السلطات الأمريكية توضح سبب عدم تحذير مواطنيها في السعودية من "هجوم إيراني وشيك"

بعد تقارير عن "هجوم وشيك من إيران على السعودية"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وشركائها في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "ما يمكنني قوله بهذا الشأن هو أننا قلقون بشأن التهديدات (الإيرانية)، ونحن على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية والاستخبارية مع السعوديين، ولن نتردد في التحرك للدفاع عن مصالحنا وعن شركائنا في المنطقة".

وردا على سؤال حول هل هناك ضرورة لإصدار تحذير للمواطنين الأمريكيين في المنطقة، قال برايس: "لا يمكنني الحديث حول ما لم نفعله، ولكنك على حق، إذا كانت لدينا معلومات موثوقة ومحددة عن أمر قد يمثل تهديدا محتملا للرعايا الأمريكيين، بالطبع سنتبع كل الالتزامات بموجب تلك السياسة".

وأضاف: "لست على دراية بأننا أصدرنا أي تحذيرات، ولكنني أعلم أننا على اتصال مستمر مع السعوديين.. لن أتحدث عن العملية الداخلية، نحن دائما نقيم المعلومات التي تصل إلينا والتي قد تكون ذات قيمة لنا، وعندما يكون الأمر كذلك نفعل".​

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر سعودية وأمريكية، أن الرياض شاركت معلومات استخباراتية مع واشنطن تحذر من هجوم وشيك من إيران داخل المملكة، سعيا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات داخل إيران، وأن القوات الأمريكية وقوات أخرى في المنطقة رفعت درجة تأهبها.

المصدر: "وول ستريت جورنال+ CNN"