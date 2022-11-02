الدفاع اليابانية تعلن دخول سفينة حربية صينية لمياه اليابان الإقليمية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة تابعة للجيش الصيني دخلت المياه الإقليمية اليابانية صباح الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن السفينة مرت بالقرب من جزيرة كوتينويرابو التابعة لمقاطعة كاغوشيما اليابانية.

إقرأ المزيد

وتابعت وزارة الدفاع أن السفينة الصينية غادرت المياه اليابانية بالقرب من جزيرة ياكوشيما التابعة للمقاطعة ذاتها، ثم توجهت إلى الجنوب الشرقي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها تجمع المعلومات الإضافية عن تحركات السفينة الصينية.

المصدر: تاس