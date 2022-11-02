صربيا ترصد طائرات مسيرة مجهولة فوق كوسوفو

أعلنت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش عن رصد طائرات مسيرة مجهولة فوق الحدود الإدارية مع إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد.

وأشارت برنابيتش إلى أن الطائرات المسيرة كانت تراقب مواقع الجيش الصربي بالقرب من إقليم كوسوفو.

وأكدت أنه في حال تكرار مثل هذه التحليقات ستقوم القوات الصربية بإسقاط تلك الطائرات.

ولم تطرح رئيسة الوزراء أي فرضيات بشأن الجهة التي قد تكون تلك الطائرات تابعة لها.

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وكان وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش قد أعلن صباح الثلاثاء، عن رفع حالة التأهب للقوات الصربية حتى تكون "جاهزة لأداء أي مهام" بأمر من الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وأكد أن "لا أحد يريد أي حروب أو نزاعات".

ويأتي ذلك على خلفية اتخاذ سلطات كوسوفو قرارا بشأن ضرورة استبدال لوحات أرقام السيارات الصربية بالأرقام المحلية التي أصدرتها سلطات كوسوفو، مع فرض قيود على تحركات السيارات ذات اللوحات الصربية، مما يطال العديد من السكان الصرب في إقليم كوسوفو.

وقد أثار القرار عند المحاولة الأولى لتطبيقه في سبتمبر الماضي، احتجاجات من قبل السكان الصرب، مما أدى إلى تأجيل سلطات كوسوفو تطبيق القرار حتى نوفمبر.

المصدر: نوفوستي