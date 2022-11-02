ميشوستين يدعو دول منظمة شنغهاي لإنشاء نظام اقتصادي مستقل

انتقد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، محاولات الغرب الجماعية الوقوف في وجه تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس رؤساء حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون، عبر الفيديوكونفرنس.

وأشار إلى أن آليات تطوير أسس التعاون والشراكة بين دول منظمة شنغهاي تجري في ظروف صعبة، فمن ناحية تواجه التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة، التي تشير إلى قرب تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا، ومن ناحية أخرى تواجه محاولات الغرب الجماعية لفرض قواعده ومفاهيمه الخاصة.

وأكد ميشوستين، أن العقوبات غير القانونية التي يفرضها الغرب على روسيا وغيرها من الدول التي لا تتماشى مع هذه المفاهيم، تعود بتأثيرات سلبية على البنية الأمنية والاستقرار الاقتصادي العالميين، وأن روسيا تمكنت من تجاوز تلك السيناريوهات السلبية.

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وأشار إلى أن التضخم في روسيا انخفض في نهاية شهر أكتوبر إلى 13% مقارنة بـ 18% التي كانت في أبريل، وأن التعاون التجاري مع دول منظمة شنغهاي ارتفع لأكثر من الثلث، وتجاوزت قيمته الـ 150 مليار دولار.

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وحث دول المنظمة على وضع ضمان أمن الغذاء العالمي على جدول أولوياتها، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على السفن الغذائية في ميناء سيفاستوبول، بمساعدة وتخطيط خبراء عسكريين من البحرية البريطانية والكندية.

وأوضح ميشوستين، أنه رغم تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة الحبوب، إلا أنها ستعمل على تأمين وصول 500 ألف طن من الحبوب مجانا للدول الأكثر فقرا واحتياجا، وتوريد الحبوب لجميع الدول المعنية بأسعار مقبولة.

واقترح على المنظمة إنشاء نظامها الإلكتروني المستقل لتبادل المعلومات المالية والمدفوعات المصرفية، باستخدام المنصات الوطنية كوسيلة للتواصل بين البنوك في التسويات المتبادلة، على أن تجري بالعملات الوطنية، ما سيؤدي تدريجيا للاستقلال والتخلص من الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها الدول الثالثة.

وأشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزته دول منظمة شنغهاي في قطاع النقل قبل ثمانية سنوات، وإنشاء ست مسارات تقتضي استخدام تصاريح متعددة الأطراف لحركة المرور.

ودعا لضرورة الإسراع بإزالة جميع القيود التي تعيق تحقيق إمكانات العبور الكبير والسلس لمنطقة أوراسيا.

وأكد ميشوستين أن منظمة شنغهاي مستمرة في النمو كواحدة من أكثر المنظمات موثوقية وتأثيرا في الفضاء الأوراسي بأكمله.

ووفقا له، فإن هذا النمو سيزداد مستقبلا إذا حصلت كل من إيران وبيلاروس على عضوية المنظمة الكاملة، ودعا لعرض الشراكة على المزيد من الدول، بما فيهم دول الشرق الأوسط الكبيرة.

المصدر: rg.ru