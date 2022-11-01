 
مباشر

اجتماع بين وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية لبحث الأنشطة العسكرية المشتركة لدولة الاتحاد

أخبار العالم

اجتماع بين وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية لبحث الأنشطة العسكرية المشتركة لدولة الاتحاد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3bx

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اجتماع مع وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث الأنشطة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد للفترة 2022-2024.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "يعقد اليوم في المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، بقيادة وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو اجتماع المجلس المشترك للوزارات العسكرية في بيلاروس وروسيا عبر تقنية الفيديو".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية
وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية

وأضافت أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بتنفيذ خطة الأنشطة المشتركة لوزارتي الدفاع في جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد للفترة 2022-2024.

وتابعت أنه من أهم مواضيع المباحثات سيكون تعاون وتفاعل القيادات العسكرية وهيئات التحكم التابعة للقوات البيلاروسية والروسية لمواجهة محاولات تزوير التاريخ.

وسيحدد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع أولويات الأنشطة المشتركة لعام 2023.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا