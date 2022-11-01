اجتماع بين وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية لبحث الأنشطة العسكرية المشتركة لدولة الاتحاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اجتماع مع وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث الأنشطة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد للفترة 2022-2024.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "يعقد اليوم في المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، بقيادة وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو اجتماع المجلس المشترك للوزارات العسكرية في بيلاروس وروسيا عبر تقنية الفيديو".

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وأضافت أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بتنفيذ خطة الأنشطة المشتركة لوزارتي الدفاع في جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد للفترة 2022-2024.

وتابعت أنه من أهم مواضيع المباحثات سيكون تعاون وتفاعل القيادات العسكرية وهيئات التحكم التابعة للقوات البيلاروسية والروسية لمواجهة محاولات تزوير التاريخ.

وسيحدد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع أولويات الأنشطة المشتركة لعام 2023.

المصدر: تاس