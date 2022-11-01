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إعلام عبري: نتنياهو شرع في اتصالات مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على معسكره

أخبار العالم

إعلام عبري: نتنياهو شرع في اتصالات مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على معسكره
AFP
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أجرى زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أول محادثات مع قادة أحزاب الكتلة اليمينية التي يمكن أن تكون جزءا من ائتلافه الحكومي المستقبلي.  

وحسب آخر المؤشرات التي ذكرتها هيئة البث الإسرائيلي (مكان) فقد حصلت كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة بقيادة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو على 62 مقعدا، مقابل 54 للكتلة المناهضة لرئيس الوزراء الأسبق بقيادة زعيم حزب "يش عتيد" ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد.

 

المصدر: وكالات

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