تعيين نائب يظهر في صورة قديمة واضعا شارة نازية كوزير في الحكومة الإيطالية يثير جدلا

أثار تعيين نائب يميني في الحكومة الإيطالية، تم تصويره عام 2005 واضعا شارة نازية، جدلا وإدانة من المعارضة الإيطالية اليوم الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، عين غالياتسو بينيامي (47 عاما)، النائب على لائحة حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أمس الاثنين، وزيرا مفوضا للبنى التحتية، الأمر الذي أثار انتقادات عدة، حيث أنه كان قد صور خلال حفلة في عام 2005 يرتدي زيا أسود ويضع شارة تحمل صليبا معقوفا على ذراعه اليسرى.

وفي تعليقه على هذا التعيين، كتب نائب الحزب الديمقراطي ماركو فورفارو في تويتر أن تعيين بينيامي يعد "جريمة بحق الدستور وذكرى وتاريخ وضحايا الصليب المعقوف".

وتابع "العار عليكي جورجيا ميلوني".

ومن جهته، دان غالياتسو بينيامي في بيان "جميع أشكال الشمولية وتقييد حرية التعبير ومناهضة الديموقراطية" واصفا النازية بأنها "شر مطلق".

وأكد أن صورة عام 2005 التقطت "في حفلة خاصة"، وأنه "اعتذر عنها أكثر من مرة".

المصدر: "فرانس برس"