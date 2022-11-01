وسائل إعلام: روسيا وإيران توقعان اتفاقية لتطوير التعاون

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية Shana أن روسيا وإيران أبرمتا اتفاقية تعاون استراتيجي بين البلدين.

وقالت الوكالة أن الوثيقة وقعها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد عودجي في اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي. ولم يتم طرح تفاصيل الاتفاقية.

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كما وقع الطرفان اتفاقية ائتمان لتحويل أحد خطوط السكك الحديدية للعمل بالطاقة الكهربائية في إيران ومذكرة تعاون في مجال الرعاية الصحية.

وكشف نوفاك، في وقت سابق عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 36.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022.

واستضافت عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني اليوم اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

المصدر: نوفوستي