وزيرة بريطانية تصف المهاجرين بـ"الغزاة"

أثارت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان الانتقادات، بعدما وصفت عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بأنه "غزو".

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وفي التفاصيل، استخدمت برايفرمان وصف "الغزو" خلال دفاعها عن أوضاع مركز تعامل مع الوافدين الجدد، حيث يحتجز نحو أربعة آلاف شخص في منشأة تتسع في الأصل لنحو 1600 شخص فقط.

ولفتت بريفرمان إلى العبور على متن زوارق صغيرة يوم الاثنين بوصفه "غزوا لساحلنا الجنوبي".

وأضافت: "الهجرة غير الشرعية خرجت عن السيطرة".

من جهته، نأى روبرت جينريك، نائبها ووزير الهجرة، بنفسه عن كلماتها.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أوضح روبرت جينريك قائلا: "في عمل كعملنا، عليك أن تختار كلماتك بحرص شديد".

وتابع: "لن أشيطن مطلقا أشخاصا قدموا إلى هذا البلد سعيا لحياة أفضل".

المصدر: "أ ب"