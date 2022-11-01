مراسلتنا: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي هي الأعلى منذ عام 1999

أفادت مراسلتنا بأن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بلغت حتى الساعة الرابعة مساء (بالتوقيت المحلي)، حوالي 47.5%، وهي أعلى نسبة منذ عام 1999.

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ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

وجاءت الانتخابات الخامسة للكنيست بعد انهيار ما يسمى بائتلاف "التغيير"، الذي جمع 8 أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتانياهو من رئاسة الوزراء، لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

ويسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، إلى التمسك بالسلطة، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه الوسطي "يش عتيد"، سيتخلف عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو في الاقتراع الذي ستليه كالعادة تعقيدات للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

المصدر: RT + "فرانس برس"